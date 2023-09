Virtus Bozen: Neue Hochkaräter und viel Südtiroler Jugend

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Sonntag (15 Uhr) startet Virtus Bozen mit einem Pokal-Heimspiel gegen Bassano in die neue Saison. Die Hauptstädter sind Südtirols zweitbester Fußballverein. Was hat sich bei Virtus Bozen über den Sommer getan?