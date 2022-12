Virtus Bozen verliert den Wintermeistertitel im letzten Moment

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Villafranca Veronese, schließt Virtus Bozen die Hinrunde ab. Mit 30 Punkten auf dem Konto verloren die Landeshauptstädter zwar den Winter-Meistertitel an Adriese, doch der Abstand beträgt nur einen Punkt. Die Rückrunde beginnt für Noah Mayr & Co. am 8. Jänner mit dem Auswärtsspiel gegen Montecchio Maggiore.