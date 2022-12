Visintin feiert in Les Deux Alpes

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Peking feierte Omar Visintin noch seine Olympia-Medaillen, doch es sieht nicht so aus, also würde sich der Snowboard-Crosser auf diesen Lorbeeren ausruhen. Beim Saison-Auftakt in Les Deux Alpes war der Südtiroler wieder ganz vorne mit dabei.