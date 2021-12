Der SV Freienfeld wurde im Sommer zum engsten Kreis der Abstiegskandidaten gezählt. Doch nach einer halben Landesliga-Saison lässt sich festhalten, dass die Wipptaler alles andere als Kanonenfutter sind. Das hängt auch an Justin Pfeifer, der nach Stationen in Österreich jetzt auch in Südtirol erste Spuren hinterlässt.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz