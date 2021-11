Ein Sonnenfrühstück an der Amalfi-Küste oder Surfen in Portugal? Alltags-Ausreißer dieser Art sind Mitgründe, weshalb sich ausländische Spieler für ein Eishockey-Engagement hierzulande entscheiden. Und so nutzen die Pusterer und Bozner die aktuelle Länderspielpause, um eifrig der Dolce Vita zu frönen und des Sightseeings wegen quer durch Europa zu tingeln.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz