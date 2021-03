Tennis-Italien muss sich um seine Zukunft wahrlich keine Sorgen machen: Denn neben Jannik Sinner ist gerade ein weiterer junger Azzurro drauf und dran, in die Weltspitze vorzudringen. In der Nacht auf Freitag hat Lorenzo Musetti einen beeindruckenden Meilenstein in seiner Karriere gesetzt.Die Einzelheiten lesen Sie auf