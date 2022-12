Von wegen Karriereende: Perathoner ist wieder da

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

„Hier bin ich schon wieder“, schrieb Emanuel Perathoner am Montag-Nachmittag in einem Betrag in den Sozialen Medien. In diesem gab der Lajener bekannt, dass er in den nächsten Tagen ein Weltcuprennen bestreiten wird – und zwar wie bisher, mit einem Snowboard unter den Füßen. Wie ist denn das möglich?