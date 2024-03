Von wegen klare Nummer: Wölfe schnuppern am Coup

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal hat in Spiel 1 der Playoff-Viertelfinalserie gegen Fehervar an der großen Überraschung geschnuppert. Doch am Ende mussten sich die Wölfe knapp geschlagen geben. Sie stehen jetzt im zweiten Spiel, das bereits am Montagabend steigt, unter Druck.