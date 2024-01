Von wegen Wechsel: Leclerc verlängert bei Ferrari

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Ende der anstehenden Saison wäre der Vertrag von Charles Leclerc ausgelaufen. Immer wieder hat es in der Vergangenheit Gerüchte über einen Wechsel des Monegassen gegeben. Am Donnerstagabend aber kam die Nachricht: Leclerc bleibt offiziell bei den Roten.