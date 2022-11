Von Wiedergutmachungen bis zu alten Bekannten

Landesligist Naturns will auf die Siegerstraße zurückkehren. - Foto: © Sarah Mitterer

Oberliga, 12. Spieltag

Landesliga, 12. Spieltag

In der Oberliga stehen zwei Südtiroler Duelle auf dem Programm. Spitzenreiter St. Georgen empfängt den Bozner FC und das Tabellenschlusslicht aus St. Pauls spielt zuhause gegen Obermais. Die Meraner wollen nach zwei torlosen Unentschieden in Folge, endlich wieder treffen.Doch aufgepasst: St. Pauls hat vor zwei Wochen gegen Stegen den ersten Saisonsieg eingefahren und ist zuhause für eine Überraschung gut. Tramin (5.) gastiert beim Tabellennachbarn Lavis (4.). Für Tramin-Coach Mauro Bandera und Flügelflitzer Nicola Dalla Valle ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Club.In der Landesliga stehen die Spitzenmannschaften jeweils vor einer Pflichtaufgabe. Vor allem Partschins (gegen Schlusslicht Eppan) und Neo-Spitzenreiter Ahrntal (gegen das formschwache Terlan) sind haushoher Favorit. Die Verfolger aus Bruneck und Naturns wollen dagegen auswärts gegen den SC Passeier bzw. der Auswahl Ridnauntal auf die Siegerstraße zurückkehren. Voran Leifers will dagegen mit einem Sieg im Unterlandler Duell gegen Salurn oben dran bleiben.Brixen – Arco (Sonntag, 14.30 Uhr)St. Georgen – Bozner FCSt. Pauls – ObermaisWeinstraße Süd – Mori S. StefanoLana – ComanoLavis – TraminAnaune – Vipo TrientRovereto – StegenTABLE NOT FOUNDSC Passeier – Bruneck (Samstag, 14.30 Uhr)Gitschberg Jochtal – AlbeinsAuswahl Ridnauntal – NaturnsMilland – St. Martin Moos (Samstag, 15.30 Uhr)Partschins – EppanAhrntal – Terlan (Sonntag, 14.30 Uhr)Latsch – SchennaVoran Leifers – SalurnTABLE NOT FOUND