Vor 1000 Zuschauern: Puschtra Eishockey-Meister ermittelt

Eishockey wird im Pustertal gelebt wie in keinem anderen Landesteil Südtirols. Ein Beleg dafür? Die Finals der „Forst Puschtra Hockey Liga “ sowie der „ Puschtra Jugend Liga “ die am Wochenende in der Intercabel Arena über die Bühne gingen. Im Fokus des großen Eishockeyfestes: Das Duell Apostel gegen Wildschweine.