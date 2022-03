Vor dem Oberliga-Schlager: Sorgen bei St. Pauls und Obermais

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwochabend steht in der Oberliga der nächste Spieltag auf dem Programm. Dabei kommt es in St. Pauls zum Duell gegen Obermais. Beide Vereine haben Schwierigkeiten, wobei vor allem die Überetscher auf dem Zahnfleisch gehen.