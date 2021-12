Vor dem Topspiel in Padua: Der FCS weiß, wie es geht

Zum insgesamt 12. Mal treffen am Sonntag in der Liga Padova und der FC Südtirol aufeinander. Von den 6 Spielen im „Euganeo“-Stadion konnten die Hausherren 4 gewinnen, 2 Mal dagegen entführte der FCS die vollen 3 Punkte aus Padua, zuletzt am 10. November 2019, als Fabian Tait und Co. den damaligen Spitzenreiter vor fast 6000 Zuschauern mit einem 1:0-Auswärtscoup stürzten.







