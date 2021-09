Vor Ligastart: Anton Bernard und Armin Hofer reden Klartext

In wenigen Tagen starten der HCB Südtirol Alperia und den HC Pustertal in die ICE Hockey League. Bevor es richtig zur Sache geht, haben sich die Kapitäne der beiden Teams, Anton Bernard und Armin Hofer, auf neutralem Boden im Eisstadion von Brixen getroffen. In Teil 1 des großen Captains Talk unterhielten sie sich über Ex-HCB-Spieler in Bruneck, die Erwartungshaltung im Pustertal und Bozner Titelträume. Die Fortsetzung, inklusive kleiner Giftpfeile aus Südtirols beiden Eishockey-Hochburgen an den Rivalen, folgt am Mittwoch.Die Einzelheiten lesen Sie auf