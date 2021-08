Für die italienische Nationalmannschaft steht am Ende des Monats ein wichtiger Termin fest. Zwischen dem 26. und 29. August findet im lettischen Riga die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 statt. Auf diesen Gradmesser soll sich in den kommenden Tagen im Trainingslager in Neumarkt vorbereitet werden.Die Einzelheiten lesen Sie auf