VSS-Jugendfußball: Landesmeister sind gekürt

Viel Spannung und strahlende Gesichter gab es am Sonntag bei den 45. VSS /Raiffeisen-Jugendfußball-Landesmeisterschaften in Kaltern zu sehen. Über 400 Kinder traten in den Kategorien U9, U10, U11, U12, U13 und U15 an und bewiesen großen Teamgeist.