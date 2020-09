Nach dem famosen Sieg von Jannik Sinner in der 1. Runde des ATP-250-Turniers in Kitzbühel war der mehrfache Kitz-Sieger Dominik Paris einer der ersten Gratulanten. So richtig verstanden hat der Pusterer die Glückwünsche des Ultners jedoch nicht, gestand Sinner bei der Pressekonferenz.Die Einzelheiten lesen Sie auf