Was bisher geschah: Die Südtiroler Bilanz in Sölden

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Weltcup-Saison 2022/23 steht in den Startlöchern, am Samstag geht es in Sölden los. Insgesamt sind 7 Südtiroler am Start. Einige von ihnen waren beim Weltcup-Auftakt schon mehrmals dabei, für andere ist es das erste Mal.