„Was für ein Chaos“: Das sagt die Presse zum Alonso-Drama

Der Mexikaner Sergio Pérez hat in Saudi-Arabien seinen ersten Formel-1-Saisonsieg eingefahren. Der 33-Jährige steuerte seinen Red Bull am Sonntag in Dschidda vor seinem Teamkollegen Max Verstappen ins Ziel. Eine nachträgliche Strafe gegen den drittplatzierten Spanier Fernando Alonso wurde wieder zurückgenommen.