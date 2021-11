Er hat wieder einmal für eine ganz große Show gesorgt. Jannik Sinner entschied am Dienstagabend in Turin das Match gegen Hubert Hurkacz mit beeindruckender Souveränität für sich und hat somit in seinem ersten Spiel bei den ATP-Finals prompt einen großen Erfolg eingefahren.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz