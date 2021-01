Was sich Jannik Sinner für 2021 ganz besonders wünscht

Vor einem Jahr war Jannik Sinner als Nummer 78 der jüngste Spieler in den Top 100 der Tennis-Weltrangliste. Das ist er 12 Monate später immer noch. Er hat sich um 41 Plätze verbessert im Corona-Jahr 2020 und damit den größten Sprung gemacht aller Spieler in den Top 50. Über 500 Plätze ist Sinner nach oben geklettert in den letzten 2 Jahren. Und auch 2021 soll es für ihn weiter nach oben gehen.







