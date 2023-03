Weder AlpsHL noch ICE? Der Jesenice-Plan

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Seit ihrer Gründung ist HDD Jesenice ein fester Bestandteil der Alps Hockey League. In der kommenden Saison werden die Slowenen aber voraussichtlich nicht an der länderübergreifenden Liga teilnehmen. Der Klub äußerte am Montag in einer Pressemitteilung Bedenken.