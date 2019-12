Weihnachten in Los Angeles: Lakers im Tief

Das Team um Superstar LeBron James verlor am ersten Feiertag das Stadtduell gegen die L.A. Clippers 106:111 und kassierte damit bereits die vierte Niederlage in Serie. Mit 24 Siegen (7 Niederlagen) führen die Lakers aber noch immer die Western Conference an.



Spitzenreiter im Osten verliert

Warriors im Aufwind

In den Christmas-Games der NBA erwischte es auch den Spitzenreiter aus dem Osten der Liga, die Milwaukee Bucks. Das 109:121 bei den Philadelphia 76ers war die fünfte Saisonniederlage der Bucks (27 Siege). Die Boston Celtics (21:7) rückten durch das 118:102 beim Champion Toronto Raptors näher an Milwaukee heran.In Los Angeles war Kawhi Leonard, der vor der Saison aus Toronto zu den Clippers gewechselt war, mit 35 Punkten der überragende Spieler. Den Lakers reichte die Leistung des Trios James (23 Punkte), Anthony Davis (24) und Kyle Kuzma (25) nicht zum Sieg im „Battle of Los Angeles“. 15 Mal wechselte die Führung, „das haben wir verschenkt“, ärgerte sich Davis.Den dritten Sieg nacheinander und damit den achten der Saison feierten die Golden State Warriors. Das dominierende Team der vergangenen Jahre, das durch die langwierigen Verletzungen der Stars Stephen Curry und Klay Thompson weit zurückgeworfen wurde, setzte sich gegen die Houston Rockets mit 116:104 durch. „Dieses Spiel hat uns eine Menge bedeutet“, sagte Warriors-Coach Steve Kerr.

sid