Weltmeister Max Verstappen: „Dieser Titel ist der beste“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dass Max Verstappen noch ein paar Wochen auf die nächste WM-Trophäe warten muss, stört den neuen Serien-Weltmeister der Formel 1 selbst am wenigsten. „Die sehen doch alle gleich aus, ich habe schon zwei zu Hause. Damit kann ich leben“, sagte der Niederländer am Samstag nach dem Gewinn seines dritten Titels in Folge.