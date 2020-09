Wenn Dahlmeier & Co. gegen das Vergessen laufen

Am 10. Oktober 1920 wurde Südtirol formell von Italien annektiert. Damit wurde auch der heutige Grenzverlauf zwischen Österreich und Italien festgelegt. 100 Jahre später laufen vier internationale Teams, bestehend aus jeweils zwei Topathleten Mitte Oktober die historische Grenze zwischen Italien und Österreich ab. Sie bewältigen 850 Kilometer und 55.000 Höhenmeter – um gemeinsam gegen das Vergessen an den Gebirgskrieg zu handeln, der so vielen Menschen das Leben kostete.Die Einzelheiten lesen Sie auf