Wenn Überheblichkeit bestraft wird

So hat sich der HCB Südtirol Alperia sein erstmaliges Gastspiel seit fast 10 Jahren in Asiago nicht ausgemalt. Der Tabellenführer verlor nach einem katastrophalen ersten Drittel auf dramatische Art und Weise. Vielmehr als die Niederlage an sich wirft aber der Auftritt Fragen auf.