Wer stichelt in den Derbys am meisten, Andy Bernard?

Andreas Bernard hat am Sonntagabend wieder einmal den Beweis erbracht, dass er zu den besten Goalies in der ICE Hockey League zählt: Beim 3:2-Sieg nach Verlängerung seiner Villacher gegen den HC Pustertal war er der überragende Akteur auf dem Eis. SportNews hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sich mit dem 31-jährigen Kalterer nach dem Spiel in der Intercable Arena unterhalten. Dabei sprach Bernard über die Besonderheit „seiner" Derbys, welcher Spieler immer am meisten stichelt und das Penalty-Rendezvous mit seinem Bruder Toni.