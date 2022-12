Werden Sie das WM-Finale verfolgen?

In Doha kommt es am Sonntag um 16 Uhr zum abschließenden Kampf der beiden Finalisten Argentinien mit Superstar Lionel Messi und Frankreich, das mit Kylian Mbappe dagegenhält und den Titel von 2018 verteidigen könnte.Bereits im Vorfeld aber gab es Kritik an dieser WM, vor allem am Austragungsort Katar wegen des Umgangs mit den Menschrechten im Land.Auch während der WM kam es zu Kritik – von den Mannschaften und Spielern, vor allem aber auch von Fußballfans. Und Sie? Werden Sie das Finale am Sonntag verfolgen?