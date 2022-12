Wie am Freitag: Tschurtschenthaler fällt im Finale zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag stand im Ahrntal der zweite Europacup-Slalom auf dem Programm. Nach dem 1. Lauf sah es für die Pustrerin Vera Tschurtschenthaler gut aus, doch wie schon am Vortag brachte die Südtiroler keinen 2. Durchgang in das Ziel.