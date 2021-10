Am Sonntag wurde er im Heimspiel des HCB Südtirol gegen die Bratislava Capitals begrüßt und auch beim Spiel am Freitag war er in der Eiswelle zu Gast. Die Rede ist von Kevin Lowe. Wie es der Nachname vermuten lässt, ist er der Vater von Keegan Lowe, der in dieser Saison für den HCB verteidigt.







