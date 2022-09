Wie Schülermannschaft: Meran geht in Klagenfurt unter

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Beim KAC 2 in Klagenfurt gab es für den HC Meran am Dienstagabend nichts zu holen. Was aber noch schlimmer war: Die Adler wurden über weite Strecken der Partie regelrecht vorgeführt. Schlussendlich setzte es eine bittere Blamage.