Nach acht Spielen kristallisiert sich beim FC Südtirol immer mehr heraus, woran es in der laufenden Saison hakt. Beim 0:0 gegen Pro Patria blieben Keeper Poluzzi & Co. erneut ohne Gegentor – allerdings auch zum zweiten Mal in Serie ohne eigenen Treffer.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz