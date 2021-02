Bei der Biathlon-WM auf der Pokljuka geht es am Dienstag mit dem Einzelwettkampf der Damen weiter. Dabei will Dorothea Wierer an die Leistung von der Verfolgung am Sonntag anknüpfen und somit gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.Die Einzelheiten lesen Sie auf