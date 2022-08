Wipptal testet erfolgreich gegen Unterland

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstagabend starteten die Wipptal Broncos in die Preseason der neuen Saison 2022/23. Zum Auftakt empfingen die Wildpferde den Liganeuling HC Unterland. Der Underdog bot den arrivierten Verein in der Alps Hockey League mächtig die Stirn, verlor am Ende aber doch mit 4:5.