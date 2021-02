Sie ist Südtirols zurzeit beste Riesentorläuferin, hat in ihrer Karriere aber auch schon in Parallel-Rennen Erfahrung gesammelt. Karoline Pichler wagt einen Ausblick auf das WM-Rennen der Damen und Herren am Dienstag (ab 14 Uhr) und verrät, wem sie eine Medaille zutraut.Die Einzelheiten lesen Sie auf