WM-Barometer | Nicol Delago tippt in der Abfahrt auf...

Wäre alles normal verlaufen, dann würde Nicol Delago am heutigen Samstag in der Abfahrt von Cortina selbst um WM-Medaillen kämpfen. Doch wegen eines Achillessehnenrisses ist die Grödnerin zum Zuschauen verdammt. Sie wird das Rennen am Samstag (11 Uhr) zuhause am Fernseher verfolgen. Zuvor gibt die 25-Jährige exklusiv für SportNews ihren ganz persönlichen Medaillentipp ab und schickt eine nette Video-Botschaft an ihre Teamkolleginnen nach Cortina.Die Einzelheiten lesen Sie auf