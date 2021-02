Vor 2 Jahren holte Simon Maurberger bei der WM in Aare mit seinen Kollegen im Teamevent die Bronzemedaille. In Cortina ist der Ahrntaler wegen einer Knieverletzung nicht mit dabei. Dafür gibt er exklusiv für SportNews seinen Tipp für den anstehenden Bewerb, der am heutigen Mittwoch (12.15 Uhr) über die Bühne geht, ab.Die Einzelheiten lesen Sie auf