WM-Pechvogel Trivellato: „Es ist schwer, damit zu leben“

Alex Trivellato ist der beste Verteidiger in Italiens Aufgebot, doch bislang stand er bei der Weltmeisterschaft in Finnland noch keine einzige Minute auf dem Eis. Warum dem so ist, wie er mit der Situation umgeht und was auf ihn in Helsinki noch wartet, verrät er in diesem Video-Interview.