In Abwesenheit von Mikaela Shiffrin bahnt sich am Dienstag beim Weltcup in Lienz in Osttirol ein Duell zwischen Tessa Worley und Sara Hector an. Für die Südtirolerinnen gab es hingegen im 1. Durchgang nichts zu holen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz