Wurden bei der Junioren-Ski-WM die Frauen benachteiligt?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In den letzten Tagen ist in Frankreich die Ski-Junioren-WM über die Bühne gegangen. Obwohl die Britin Charlie Guest gar nicht dran teilgenommen hat, hat sie scharfe Kritik am Skiweltverband FIS geübt. Es geht um die Benachteiligung der jungen Ski-Frauen.