Zehn am Stück! Der HC Bozen macht auch den Kleinsten Spaß

Rund 3500 Zuschauer fanden am Sonntag beim „Family Day“ des HCB Südtirol Alperia den Weg in den Bozner Süden, darunter Hunderte Kinder. Passend dazu wurde beim zehnten HCB-Sieg in Folge der Kleinste auf dem Eis zum Allergrößten.