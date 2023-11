Zermatt-Cervinia: Plötzlich ist der Italiener Alliod im Spitzenfeld

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es wurde viel geredet, kritisiert, Lobbyarbeit betrieben und beschwichtigt. Am Mittwoch war es dann endlich soweit: Auf der neuen Abfahrt am Matterhorn wurde Skigefahren. So richtig aussagekräftig war das 1. Training auf der Gran Becca aber nicht. Aus Sicht der Azzurri sorgte Benjamin Alliod für das Highlight.