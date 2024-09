Ziel Meistertitel: Die FCS Women sind startklar

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach dem 3. Platz im Vorjahr peilt die Frauenmannschaft des FC Südtirol heuer mehr an. Geht es nach den Verantwortlichen, soll am Ende der Aufstieg in die Serie B gelingen. Dafür hat sich das Team um Kapitänin Annalena Santin gerüstet.