Mit dem Klimawandel wird es für Skigebiete in niedrig gelegenen Lagen immer schwieriger werden, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Deshalb werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit Skilifte verschwinden. Doch schon in den vergangenen Jahrzehnten gab es vereinzelte Skibetriebe, die aus unterschiedlichen Gründen eingestellt wurden. Eine davon ist das Gebiet Zirog am Brenner.