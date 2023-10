Zu viel Regen: Martin gewinnt Abbruchrennen in Motegi

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der spanische Ducati-Pilot Jorge Martin hat am Sonntag beim Grand Prix von Japan das MotoGP-Rennen gewonnen. Mit dem Erfolg in Motegi kam Martin im Gesamtklassement bis auf drei Punkte an Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien heran, der im Abbruchrennen als Zweiter gewertet wurde.