Zuerst streikt das Eis, dann jubeln die Marathonmänner

Das zweite Finalspiel der Alps Hockey League (AlpsHL) hielt am Samstag so einige Kuriositäten bereit: Defektes Eis, eine verrücktes Ausgleichstor und eine Verlängerung, die nie enden wollte. Letztendlich hatten erneut die Rittner Buam den längeren Atem, die gegen Cortina somit mit 2:0 in der Serie in Führung gingen.