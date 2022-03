Zum Durchklicken | Alle Infos zur WM-Qualifikation

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am 21. November beginnt die Fußball-WM 2022 in Katar mit 32 Mannschaften. Seit Donnerstag spielen weitere Nationen auf der ganzen Welt um das begehrte WM-Ticket, sicher haben es nun auch Japan und Saudi-Arabien. Wer neben Italien noch zittern muss, wie deren Weg nach Katar verläuft und welche Nationen ein Fix-Ticket bereits in der Tasche haben, zeigen wir in unserer großen interaktiven Grafik.