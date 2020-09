Etwas mehr als ein Jahr ist es her, als der Bozner FC in Bruneck ein Tor erzielte, der Schiedsrichter es aber nicht sah und deswegen auch nicht gab. Zum Landesliga-Auftakt am Sonntag gab es in St. Leonhard in Passeier eine ähnliche Szene – allerdings mit einem komplett anderen Ausgang.Die Einzelheiten lesen Sie auf