„Zuschauer der Sinner-Show“: Gegner nehmen es mit Humor

Nach dem gewonnenen Einzel durch Botic van de Zandschulp glaubte die Niederlande am Donnerstag beim Davis Cup in Malaga an den Halbfinaleinzug. Jannik Sinner hatte jedoch etwas dagegen und sorgte fast im Alleingang fürs Weiterkommen der Azzurri. Die Gegner nahmen das Ausscheiden anschließend mit Humor und huldigten den Sextner.