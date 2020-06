Tennisprofi Alexander Zverev muss deutliche Kritik von einem Kollegen aushalten. Der Australier Nick Kyrgios geht den Hamburger nach dem Erscheinen eines Partyvideos an, in dem sich Zverev erneut nicht an die gebotenen Corona-Maßnahmen hält – zumal er eigentlich in Selbstisolation sein sollte.Die Einzelheiten lesen Sie auf